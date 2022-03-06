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Нардепи, які хочуть особисто виводити людей гуманітарними коридорами, запрошують долучитись іноземців

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Нардепи, які хочуть особисто виводити людей гуманітарними коридорами, запрошують долучитись іноземців

УНІАН

Якщо бомбитимуть мирних людей, нехай бомблять і нас, заявив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав повідомлення в чат депутатської фракції із закликом записуватися до груп для супроводу людей в гуманітарних коридорах.

Про це йдеться у повідомленні Арахамії з фракційного чату, пише "Українська правда" з посиланням на отриману від нардепів "Слуги народу" інформацію.

"Колеги, у зв'язку з постійним зривами та обстрілами в гуманітарних коридорах, я вирішив особисто супроводжувати процес евакуації. Прошу Марію Мезенцеву також розіслати по всіх депутатах Європарламенту таку саму пропозицію, якщо знайдуться добровольці. Якщо бомбитимуть мирних людей, нехай бомблять і нас", – йдеться у повідомленні голови фракції "Слуга народу",

"Оскільки коридори також передбачаються у Харкові та Сумах, прошу через своїх керівників груп записатися, хто з наших депутатів хоче супроводжувати. Подивимося списки і намагатимемося організувати. Робота є небезпечною для життя. Подумайте двічі, чи готові ризикувати", ­– додав Арахамія.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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