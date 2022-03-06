Нардепи, які хочуть особисто виводити людей гуманітарними коридорами, запрошують долучитись іноземців

Якщо бомбитимуть мирних людей, нехай бомблять і нас, заявив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав повідомлення в чат депутатської фракції із закликом записуватися до груп для супроводу людей в гуманітарних коридорах.

Про це йдеться у повідомленні Арахамії з фракційного чату, пише "Українська правда" з посиланням на отриману від нардепів "Слуги народу" інформацію.

"Колеги, у зв'язку з постійним зривами та обстрілами в гуманітарних коридорах, я вирішив особисто супроводжувати процес евакуації. Прошу Марію Мезенцеву також розіслати по всіх депутатах Європарламенту таку саму пропозицію, якщо знайдуться добровольці. Якщо бомбитимуть мирних людей, нехай бомблять і нас", – йдеться у повідомленні голови фракції "Слуга народу",

"Оскільки коридори також передбачаються у Харкові та Сумах, прошу через своїх керівників груп записатися, хто з наших депутатів хоче супроводжувати. Подивимося списки і намагатимемося організувати. Робота є небезпечною для життя. Подумайте двічі, чи готові ризикувати", ­– додав Арахамія.