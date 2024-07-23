Нардепи заблокували трибуну Ради: вимагають заборонити УПЦ МП (фото)

Народні депутати 23 липня заблокували трибуну Верховної Ради – вимагають поставити на голосування та ухвалити у другому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Після голосування в парламенті за законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації народні обранці почали блокувати трибуну Ради, вимагаючи голосування за законопроєкт про заборону УПЦ МП.

За інформацією видання LB.ua, понад 60 народних депутатів зі "Слуги народу" не планують підтримувати законопроєкт у другому читанні та не поставили свої підписи на його підтримку. Водночас близько 70 нардепів від інших політсил та мажоритарники як поставили ультиматум керівництву "Слуги народу" – якщо законопроєкту щодо УПЦ МП не буде в порядку денному цього тижня, вони не голосуватимуть ні за що, окрім як за подовження воєнного стану.

Як повідомив 23 липня Гончаренко із посиланням на нардепа від "Слуга народу" Микиту Потураєва, "частина слуг народу підтримує заборону московської церкви". Водночас Потураєв також сказав, що керівництво фракції не підтримує винесення законопроєкту на голосування. За словами нардепа, він не розуміє цієї позиції.

Нардепи також припускали, що всі засідання парламенту можуть бути скасовані до кінця липня. Згодом Гончаренко повідомив:

"Погоджувальна рада прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Переважна більшість депутатів заявила, що поки не розглянемо законопроєкт про заборону московської церкви, інші законопроєкти ми розглядати не будемо".

Ще пізніше Гончаренко додав, що наступне засідання парламенту розпочнеться із законопроєкту про заборону УПЦ МП, але воно відбудеться не в липні.

"Слуги народу" хочуть ще раз продивитись цей законопроєкт, в них є пропозиція щодо двох правок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання почнеться саме з цього законопроєкту", – написав нардеп у Мережі.

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Блокування трибуни у Верховній Раді 23 липня / Скриншот з відео

Блокування трибуни у Верховній Раді 23 липня / Скриншот з відео

Нагадаємо, Верховна Рада ще у жовтні 2023 року ухвалила в першому читанні законопроєкт №8371 про заборону УПЦ МП. Офіційна назва документа – "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

У березні 2024 року Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту остаточно ухвалити законопроєкт про заборону УПЦ МП.

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