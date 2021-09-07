Нардепи зберуться на позачергове засідання, щоб попросити США стати основним союзником

Нардепи зберуться на позачергове засідання, щоб попросити США стати основним союзником

Народні обранці зберуться ​​​​​​​на позачергове засідання одразу після завершення чергового.

8 вересня депутати зберуться на позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Відповідне розпорядження підписав голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 153 нардепів, повідомила його речниця Ольга Туній.

"На порядку денному - проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380)", - написала вона у Facebook.

Зазначимо, постанову про звернення до США у квітні зареєстрував нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко. Як йдеться у пояснювальній записці, метою постанови є "задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги".

Нагадаємо, 7 вересня, об 11:00 відбулося відкриття шостої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Нардепи повернулися з канікул і приступили до першого дня роботи в парламенті.

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