Нардепи збираються на засідання: що у порядку денному Ради 16 лютого

Нардепи збираються на засідання: що у порядку денному Ради 16 лютого

Засідання розпочнеться о 10:00.

Сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада розгляне законопроєкт про удосконалення процедур оборонного планування, а також проєкт закону про вихід з деяких міжнародних договорів України, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав.

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Так, згідно з порядком денним, сьогодні парламентарі також мають розглянути питання про подовження до 1 серпня 2023 року строку дії Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування збиття у липні 2014 року пасажирського літака компанії Malaysia Airlines рейсу МН-17.

Також заплановано ратифікувати низку міжнародних угод та заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".

Нагадаємо, до 15 лютого востаннє депутати збиралися на пленарне засідання 1 лютого, оскільки через велику кількість хворих на COVID-19 серед колег та працівників Апарату вирішили два тижні працювати у комітетах.