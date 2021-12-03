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Нардепи зменшили кількість пленарних тижнів у січні: як працюватиме Рада після Нового року

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Нардепи зменшили кількість пленарних тижнів у січні: як працюватиме Рада після Нового року

УНІАН

На початку нового 2022 року нардепи відпрацюють лише один пленарний тиждень.

Народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

Відповідне рішення ухвалили парламентарі 3 грудня, повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, 276 народних депутатів підтримали внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії дев’ятого скликання. Цими змінами передбачено, що в січні парламентарі працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень - від 18 до 21 січня.

Натомість тиждень, який раніше передбачався як пленарний, від 10 до 14 січня, присвятять роботі з виборцями.

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