Нардепи зменшили кількість пленарних тижнів у січні: як працюватиме Рада після Нового року

На початку нового 2022 року нардепи відпрацюють лише один пленарний тиждень.
Народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.
Відповідне рішення ухвалили парламентарі 3 грудня, повідомляє кореспондент УНІАН.
Зокрема, 276 народних депутатів підтримали внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії дев’ятого скликання. Цими змінами передбачено, що в січні парламентарі працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень - від 18 до 21 січня.
Натомість тиждень, який раніше передбачався як пленарний, від 10 до 14 січня, присвятять роботі з виборцями.
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