Нардепка Марченко отримала вирок за махінації з системою "Шлях": що вирішив суд

Народна депутатка України Людмила Марченко / © Transparency International

Вищий антикорупційний суд України 19 березня оголосив вирок народній депутатці від «Слуги народу» Людмилі Марченко та її помічниці. За хабар та обіцянку внести чоловіків до системи «Шлях» фігурантки отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

ВАКС визнав Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік винними у справі про отримання хабаря. За даними слідства, вони пообіцяли внести до системи «Шлях» двох волонтерів призовного віку, що дозволило б їм виїхати за кордон.

Суд ухвалив для нардепки покарання у вигляді двох років ув’язнення. Крім того, їй заборонено протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Колеснік призначили два роки ув’язнення. Додатково їй заборонили протягом трьох років працювати в організаціях, пов’язаних із оформленням дозволів на перетин державного кордону.

Нагадаємо, 2023 року НАБУ та САП повідомили, що Марченко та її помічницю підозрюють в отриманні 5300 дол. хабаря за внесення даних до системи «Шлях» для виїзду за кордон. Під час передавання другої частини хабаря у 2800 дол. депутатка намагалася позбутися грошей, викинувши їх через паркан, що зафіксували правоохоронці.