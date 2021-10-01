"Закохані одне в одного": Саакашвілі та нардепка від "Слуги народу" на відео зізналися у стосунках

"Закохані одне в одного": Саакашвілі та нардепка від "Слуги народу" на відео зізналися у стосунках

Експрезидент Грузії трьома мовами говорив про свої почуття.

Після затримання в Грузії голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України та колишнього президента цієї країни Міхеіла Саакашвілі народна депутатка "Слуги народу" Ліза Ясько опублікувала відео, на якому політики говорять про свої почуття.

Відповідні кадри з’явилися увечері у п'ятницю, 1 жовтня, на її Facebook-сторінці.

Народна депутатка мовчить упродовж всього відео, на якому Міхеіл Саакашвілі трьома мовами — грузинською, українською та англійською - говорить про їхнє взаємне кохання. “Я думаю, що треба оголосити, що ми разом і ми закохані одне в одного і що в нас спільне життя і хочу всім побажати щастя”, - сказав, зокрема, Саакашвілі.

Ліза Ясько прокоментувала це відео, зауваживши, що його було записано до від‘їзду Міхеіла Саакашвілі до Грузії і в ньому йдеться про те, що вони люблять одне одного та підтримують.

“Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну”, - написала народна депутатка, затегавши у пості МЗС України, посольство Грузії та особисто президента України Володимира Зеленського.

Тим часом дружина Саакашвілі (чи вже офіційно колишня дружина – невідомо) Сандра Рулофс на своїй сторінці у Facebook про нове кохання свого чоловіка не коментує. Ще 19 вересня вона виставила фотографії зі спільного із Саакашвілі відпочинку в Греції.

Facebook/Сандра Рулофс

А 1 жовтня Сандра перепостила відеозвернення Саакашвілі перед його затриманням і написала:

"Він виконав обіцянку! Приїхали безпечно, проїхалися всією країною, щоб ми знали, що плануємо робити і з усім цим, чітко показали справжнє обличчя уряду і системи. Завтра ви оціните його героїчну та геніальну поведінку - на кожному референдумі! Міша переможець!", - зазначила Сандра. Цей пост опублікований приблизно в той же час, що й Ліза Ясько виклала відеозізнання в коханні.

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Сьогодні зранку Міхеіл Саакашвілі, який не був у рідній країні останні вісім років, повідомив, що прибув до Батумі, хоча грузинська влада це заперечувала. Саакашвілі також заявив, що в суботу планує проголосувати на місцевих виборах, а в неділю – приєднатися до маршу на Тбілісі, щоб "захистити результати".

Про затримання Саакашвілі, якого в Грузії заочно засуджено до позбавлення волі, повідомив цього ж дня на брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він сказав, що "було вибрано такий час і місце, щоб чинники, які перешкоджали б затриманню, були мінімальні".

За інформацією місцевих ЗМІ, Саакашвілі затримали в одній з квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі. Адвокат Саакашвілі Бека Басилая підтвердив затримання політика і назвав його політично мотивованим.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський занепокоєний затриманням у Грузії голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. МЗС України викликало грузинського посла для пояснень.

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