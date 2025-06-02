Нардепка від "Слуги народу" Анна Колісник склала мандат - подробиці

Анна Колісник / © УНІАН

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Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Анна Колісник прийняла рішення достроково скласти депутатські повноваження. Відповідну заяву вона подала ще 12 травня.

Про це повідомляється на сайті регламентного апарату Верховної Ради.

2 червня комітет Ради розглянув заяву Колісник і рекомендував парламенту затвердити її у цілому.

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Колісник опинилася в центрі уваги через розслідування НАБУ та САП, які в жовтні 2022 року повідомили їй про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, депутатка не вказала у декларації за 2020 рік інформацію про оренду та володіння двома квартирами в Києві, частку у нежитловому приміщенні Харкова та автівку. Загальна вартість незадекларованого майна становила понад 4,4 млн гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною, однак призначив лише штраф у 1342 гривні за пропуск судового засідання. Водночас депутатку звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. У червні 2023 року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження проти неї.

Що про неї відомо

Анна Сергіївна Колісник народилася 24 жовтня 1994 року у Лебедині на Сумщині. Вона здобула юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, де вивчала міжнародне право. Також здобула другу вищу освіту в Харківському національному університеті імені Каразіна за спеціальністю управління адміністративною діяльністю та економіки. До того, як стати народною депутаткою, працювала судовою експерткою в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

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Колісник була обрана народною депутаткою у 2019 році від партії «Слуга народу» під номером 94 у списку. Вона була членкинею однойменної фракції та працювала у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У 2019 році також була довіреною особою Володимира Зеленського на президентських виборах у Харківській області.

До обрання у парламент Колісник працювала судовою експерткою у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. Вона має вищу освіту з міжнародного права, отриману у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а також другу освіту з адміністративного управління і економіки Харківського національного університету імені Каразіна.

Це рішення Колісник про складання повноважень відбулося на тлі останніх політичних подій у Верховній Раді: 25 лютого 2025 року парламент достроково припинив повноваження іншої народної депутатки — Ірини Кормишкіної, якій у жовтні 2024 року повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на засіданні Верховної Ради Анна Колісник у телефонній переписці написала, що «треба валити з цієї країни». Цей допис зазнімкували ЗМІ.

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