Нардепу Шевченку обиратимуть запобіжний захід: онлайн- трансляція

Шевченко було висунуто підозру у державній зраді.

Чинному народному депутату, якого підозрюють у державній зраді, сьогодні оберуть запобіжний захід.

Сторона обвинувачення проситиме для депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шевченку було висунуто підозру у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 листопада нардеп Євген Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського почати переговори з Росією.

"Пора, товаришу президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції", — написав він.

Також Шевченко заявив, що "потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями" нардепів.

З його слів, він "написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури й беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України".

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