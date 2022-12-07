Нардепу-зраднику Деркачу в США загрожує до 30 років в'язниці: подробиці

Українському нардепу Андрію Деркачу, який співпрацював з Росією, у США загрожує до 30 років в'язниці. Його звинувачують у фінансових махінаціях.

Про йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції США

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт стосовно нардепа Андрія Деркача. Його звинувачують у змові з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей під час купівлі нерухомості в США та порушенні санкцій.

Деркач та його спільники організували схеми з придбання двох розкішних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз. При цьому вони приховали свою участь у цьому, скориставшись багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії та брокерських рахунків. Нардеп та його спільник перерахували на рахунки власників кондомініумів орієнтовно 3,92 мільйона доларів США із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

У США розпочали конфіскацію кондомініумів та інших коштів, які залишились на рахунках компанії. Деркачу за це загрожує до 30 років позбавлення волі.

Інші скандали із Андрієм Деркачем

СБУ повідомила, що нардеп Андрій Деркач від 2016 року співпрацює з Головним розвідувальним управлінням РФ. Він повинен був допомогти окупантам максимально швидко захопити владу в Україні.

Вищий антикорупційний суд України 27 жовтня заочно арештував нардепа Андрія Деркача. За даними слідства, за роботу в інтересах Росії зрадник отримав 567 тис. доларів.

Деркач був народним депутатом III—IX скликань. Він відомий тим, що публікував так звані "плівки Деркача", які дискредитували Україну та Демократичну партію США.

10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило проти Деркача персональні санкції через спроби вплинути на вибори президента США.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Деркача.

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