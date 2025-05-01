Нардепи хочуть прискорити будівництво нових електростанцій - законопроєкт

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Ініціаторами законопроєкту виступили представники Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства - Андрій Герус, Олег Бондаренко, Андрій Кіт, Вікторія Гриб та інші.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєктом передбачається ряд змін в проведення «зелених» аукціонів.

Зокрема, вони стосуються впровадження механізму підтримки для переможців «зелених» аукціонів у вигляді “чистої” премії, вирішення проблемних питань щодо обсягів квот на різні види генерації та щодо учасників таких аукціонів.

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Також пропонується впровадження для учасників аукціонів фінансового забезпечення, наданого безпосередньо Гарантованому покупцю, як додаткової альтернативи банківській гарантії.

Окрім того, законопроєктом планується продовжити термін дії аукціонів з розподілу квот на будівництво нових електростанцій на 5 років - з 1 січня 2030 року до 31 грудня 2034 року.

Серед інших змін нардепи хочуть удосконалити механізм видачі та обігу гарантій походження електроенергії з ВДЕ у відповідності до вимог Європейського законодавства з метою забезпечення подальшого визнання українських гарантій походження в країнах ЄС, а також забезпечити можливість приєднувати установки зберігання енергії в рамках механізму cable pooling.

Як повідомлялося, в Україні в 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій. Однак при загальному обсягу квоти в 110 МВТ в результаті вдалось залучити інвестиції лише на 1 МВт потужності ГЕС. При цьому два аукціони навесні 2025 року не відбулися через відсутність мінімальної кількості учасників.

На думку учасників ринку, інвестиції в будівництво підприємств зеленої енергетики можуть бути успішними, якщо зелені аукціони будуть пристосовані до реалізації великих проєктів в енергетиці.