Нардепи після зустрічі з Зеленським розкрили новий склад Кабміну: чому Міноборони не лишили Федорову

Володимир Зеленський та Ігор Клименко

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Президент України Володимир Зеленський визначився, хто буде новим міністром оборони — ним не залишиться чинний глава відомства Михайло Федоров.

Хто стане новим очільником Міноборони, пишуть «РБК-Україна», і нардепи Ярослав Железняк та Ольга Василевська-Смаглюк.

Сьогодні стало відомо, що глава держави провів засідання провладної фракції «Слуга народу». За словами окремих нардепів, на нього він розкрив майбутній кадровий склад уряду.

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Зазначається, що прем’єр-міністром прогнозовано буде Сергій Корецький.

За словами Железняка, Зеленський визначився з долею Михайла Федорова — замість нього у Міноборони переходить нинішній глава МВС Ігор Клименко. Яку посаду отримає Федоров, і чи отримає якийсь портфель взагалі — наразі невідомо.

«Президент сказав фракції, що внесе Клименко на посаду Міноборони. Про майбутнє Федорова „буде десь поруч“. Тобто залишається взагалі без посади. Зеленський сказав, що не може обирати між Сирським та Федоровим. І сказав, що останній провалив реформу ТЦК», — стверджує нардеп з «Голосу» Ярослав Железняк, який сам на засіданні не був присутній, до входить до іншої фракції, але каже, що дізнався інформацію від своїх колег.

За різними інсайдами структура майбутнього Кабінету Міністрів може мати такий вигляд:

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Прем’єр-міністр — Сергій Корецький

Перший віце-прем’єр, Міненерго — Денис Шмигаль

Віце-прем’єр, голова Мінкульту — Тетяна Бережна (залишається на посаді)

Віцепрем’єр з питань євроінтеграції — Всеволод Ченцов (замість Тараса Качки)

Міноборони — Ігор Клименко (замість Михайла Федорова)

МВС — чинний голова Нацполіції Іван Вигівський

Міністр фінансів — Сергій Марченко (залишається на посаді)

МОЗ — Віктор Ляшко (залишається на посаді)

Мінспорту — Матвій Бідний (залишається на посаді)

МЗС — Андрій Сибіга (залишається на посаді)

Мінсоцполітики — Денис Улютін (залишається на посаді)

Мінветеранів — очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (замість Наталії Калмикової)

МОН — Андрій Бутенко (замість Оксена Лісового)

Міністр економіки та екології — Олександр Кравченко

Міністр аграрної політики — Тарас Висоцький

Мінрегіон — Віталій Безгін

Мінінфрастурктури — Микола Калашник (Київська ОВА) (замість Олексія Кулеби)

Мінюст — Денис Маслов

Мінцифри — Оксана Ферчук

Нардепка Василевська-Смаглюк уточнила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ теж поки не призначають.

Нагадаємо, що Михайло Федоров очолював Міністерство оборони з січня 2026 року. Його призначили на цю посаду замість Дениса Шмигаля, який був на цій посадів пів року, а потім перейшов до Міненерго.

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