"Наркоман" і "збоченець": в Одеській області побилися мер міста та голова районної ради (відео)

В Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко.

Голова районної ради 7 липня накинувся на міського голову Білгород-Дністровського через те, що той назвав його "наркоманом".

Відео опублікували у соціальних мережах.

Судячи з відео міський голова на засіданні поводився зухвало та обізвав голову районної ради "наркоманом". На це Мельниченко відреагував агресивно та обізвав Граждана "п**ерасом" та "збоченцем". Далі посадовці почали вирішувати конфлікт кулаками.

Після цього чоловіків намагались вгамувати присутні, проте посадовці і надалі нецензурно висловлювались у бік один одного.

Нагадаємо, у Рівному на сесії міськради побилися депутати, один чоловік у лікарні.

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