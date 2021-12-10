Наркотики, корупція і злочинність: Венедіктова провела зустріч з представниками Держдепу США

Генпрокурор поінформувала колег щодо результатів реформ та стану прокуратури.

Під час робочого відрядження до Сполучених Штатів Америки Генпрокурор Ірина Венедіктова провела зустріч із заступником секретаря Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правоохоронних органів Державного департаменту США Тоддом Д. Робінсоном.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Генеральний прокурор розповіла про результати реформи прокуратури та подальші плани трансформації інституції. Венедіктова повідомила, що після кадрової атестації прокурорів усіх рівнів наразі триває процес оптимізації робочих процесів та масштабна діджиталізація прокуратури.

Генпрокурор також зазначила, що конкурс із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже перебуває на фінальній стадії.

"Новим імпульсом для всієї правоохоронної системи держави у цій сфері став нещодавно проведений Офісом Генпрокурора Міжнародний антикорупційний форум", — сказала Венедіктова.

Сторони погодились, що об’єднання зусиль в питаннях протидії корупції та просування реформ у сфері кримінальної юстиції, включаючи розвиток спеціалізації прокурорів, допоможе у зміцненні безпеки та справедливості в обох країнах.

Слід зазначити, що Бюро займається вирішенням проблем, пов’язаних з нелегальним обігом наркотиків, боротьбою із транснаціональною злочинністю та корупцією і зміцненням інституцій кримінальної юстиції по всьому світу.

Нагадаємо, до Всесвітнього дня боротьби з корупцією ТСН провела на власному Telegram-каналі опитування, чи стикались українці з нею. Майже третина відповіла - від них прямо вимагали хабарі. Іще 20% самі пропонували їх за власної ініціативи. Водночас Майже 46% або ніколи не стикалися з корупцією в Україні, або ніколи хабарів не давали.

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