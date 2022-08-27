"Народ перемагає завжди": Зеленський пояснив, чому Україна переможе та анонсував нагороди для друзів країни

Президент України Володимир Зеленський анонсував указ про відзначення державними нагородами друзів України закордоном, які допомагають боротися за свободу.

Президент також запевнив, що Україна переможе, адже народ перемагає завжди.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 27 серпня.

"Буде ще один важливий указ про відзначення державними нагородами друзів України закордоном, наших партнерів, наших помічників у боротьбі за свободу, за життя, тих, чий внесок дійсно вагомий, тих, кому Україна завжди буде вдячною", – анонсував Зеленський.

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"Боротьба за незалежність – це боротьба всього народу, тільки так вона буває успішною. Саме такою, всенародною, вона є у нас в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди", – наголосив президент.

Він додав – так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав.

"Це спільна робота, це результат, який досягається завдяки міцності й солідарності всіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможемо! Вічна слава всім нашим героям!" – сказав Зеленський.