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"Народне невдоволення стане для Києва більшою проблемою, ніж війська РФ": яку дезінформацію поширюють окупанти

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"Народне невдоволення стане для Києва більшою проблемою, ніж війська РФ": яку дезінформацію поширюють окупанти

Фото: pixabay.com

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 10 вересня 2022 окупанти поширили три дезінформації.

  • Дезінформацію

В МО РФ заявили: «для досягнення цілей сво ухвалено рішення перегрупувати війська… З цією метою протягом трьох діб проведено операцію з організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ... У ході якої проведено низку відвертальних заходів».

  • Дезінформацію

ЗМІ РФ заявили: «коли втрати ЗСУ стануть відомі, народне невдоволення стане для Києва більшою проблемою, ніж війська РФ. Низька мораль вже є проблемою для ЗСУ, без грандіозних успіхів відбудеться перелом не лише на фронті, а й у тилу – де за подіями спостерігають українці».

  • Дезінформацію

Пропагандист Володимир Соловйов, опублікував цитату депутат Бундестагу Г.Гізі: «ми відмовилися від переговорів із РФ, я цього зовсім не розумію, тому що у військовому плані Росію неможливо перемогти. Тільки якщо ми влаштуємо третю світову... Звичайно, Україна має право на самооборону, але все одно доведеться…».

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4519
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