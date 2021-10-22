Народні депутати вимагають зняття Третьякової з посади голови Комітету з питань соцполітики

Народна депутатка у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена депутатської групи «Партія «За майбутнє» Антона Полякова, зокрема, фразою «одним ворогом менше».

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України сьогодні ухвалив рішення про відсторонення народної депутатки Галини Третьякової від участі в п'яти пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомив співголова депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко у Верховній Раді.

«Переконаний, що це лише перший крок до перемоги справедливості. Депутатська група «Партія «За майбутнє» і далі вимагатиме не лише усунення її від голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, а й звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми на цьому не зупиняємось», — заявив народний депутат Тарас Батенко.

Нагадаємо: народна депутатка Галина Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена депутатської групи «Партія «За майбутнє» Антона Полякова, зокрема, фразою «одним ворогом менше».

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