Народних депутатів у Верховній Раді консультуватимуть академіки та професори

Народних депутатів у Верховній Раді консультуватимуть академіки та професори

До співпраці з народними обранцями мають намір залучити науковців і практиків у галузі права.

У Верховній Раді буде створено науково-консультативну раду, до якої увійдуть майже 90 науковців і практиків у галузі права.

Про це у четвер, 30 грудня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, він підписав розпорядження, відповідно до якого “академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів”.

Також читайте Стало відомо, коли Верховна Рада візьметься до розгляду законопроєкту про множинне громадянство

“Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності", — пояснив напрямки роботи цієї консультативної ради Стефанчук.

Голова ВР сподівається, що за допомогою науковців вдасться підвищити якість законодавства та відновити суспільну довіру до законодавчої влади.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо відсутності у народних депутатів компетенції для визнання його самоусунення від здійснення повноважень глави держави.

Читайте також: