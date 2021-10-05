Народним депутатам нарахували понад 3 млн грн компенсації за житло: хто і скільки отримав

Народним депутатам нарахували понад 3 млн грн компенсації за житло: хто і скільки отримав

Найбільша сума виплат на оренду житла або готельного номера у вересні сягала майже 60 тисяч гривень.

У вересні цього року 137 народних депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання отримали компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера на загальну суму 3 029 000 грн.

Відповідну інформацію у вівторок, 5 жовтня, опублікували на офіційному сайті ВР.

Як свідчать оприлюднені дані, найбільшу суму виплати у вересні було нараховано члену фракції політичної партії “Слуга народу” Дмитру Припутеню — 59 800 грн.

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Повний перелік народних обранців, які скористалися компенсацією доступний за посиланням.

Аналіз попередніх щомісячних виплат показує , що в середньому цього року на оренду житла для нардепів витрачають в межах 3 мільйонів гривень. Треба зауважити, що торік виплати були ще більшими. Скажімо, у грудні 2020 року 160 нардепів загалом отримали понад 7 млн гривень компенсації за житло.

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2021 рік було закладено майже 345 тисяч гривень на витрати депутатів, які включають кошти для компенсації проїзду територією України та відрядження помічників-консультантів нардепів у виборчі округи.

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