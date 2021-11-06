Народний депутат Ілля Кива розстріляв із автомата портрет Степана Бандери: відео

Одіозний політик присвятив свій ролик Дню визволення Києва від нацистів.

У суботу, 6 листопада, народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива опублікував ще одне відео, на якому він стріляє із автомата, попри те, що публікація схожих кадрів уже стала приводом для відкриття кримінального провадження.

Відеоролик нардеп опублікував у своєму Telegram-каналі, присвятивши його до Дня визволення Києва від нацистських окупантів.

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Кадри зі стріляниною було знято на території стрілецького комплексу. Кива веде стрільбу по мішенях, на яких розвішані портрети, зокрема Степана Бандери та Адольфа Гітлера.

"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти - За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди" , - заявив він.

Крім того, в ролику є кадри із покладанням Кивою квітів до пам'ятника радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.

Нагадаємо, одіозний політик Ілля Кива записав феєричне відео з пострілами і салютами з палкою промовою про смерть лідера українських націоналістів Степана Бандери.

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