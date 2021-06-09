Народний депутат розповів, скільки коштуватиме гектар після відкриття ринку землі

За словами Сергія Лабазюка, зафіксована кадастрова оцінка поряд із ринковою ціною буде одним із ключових факторів, що впливатиме на ціноутворення.

На старті відкриття ринку землі 1 липня вартість одного гектара сягатиме двох тисяч доларів США. Такий прогноз дав народний депутат України (депутатська група "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ"), член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк.

За його словами, нині існують різні прогнози експертів щодо вартості землі на перших етапах функціонування ринку. Здебільшого вони коливаються в межах від 1,5 до 2 тисяч доларів.

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"Проте вважаю, що на початку відкриття ринку земля коштуватиме до 2 тисяч доларів. Чи задовольнить це людей? Очевидно, що ні… Для того, аби уникнути спекуляцій та об’єктивно оцінити землю, потрібно запровадити чіткий державницький механізм", — заявив Сергій Лабазюк.

Як зазначив народний депутат, нині в оцінці землі існують суттєві недоліки, закладені ще на початку 2000-х під час розпаювання. Мова про те, що вартість гектара в селах одного регіону відрізняється від вартості землі в іншому.

Тим часом, за словами Сергія Лабазюка, зафіксована кадастрова оцінка поряд із ринковою ціною буде одним із ключових факторів, що впливатиме на ціноутворення. Саме тому Міністерство аграрної політики та продовольства має негайно вирішити проблему з необґрунтованою кадастровою оцінкою, зазначив представник партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Нагадаємо: 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Згідно із законом, із 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. У перший період — до 1 січня 2024 року — купувати землю на відкритому ринку зможуть лише громадяни, територіальні громади та держава.

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