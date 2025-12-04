"Катастрофічно не вистачає": нардеп пояснив збільшення виплат до 200 тис. грн

Верховна Рада України / © Ярослав Железняк / Facebook

Реклама

У державному бюджеті на 2026 рік закладено збільшення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень, після чого вони отримуватимуть приблизно 200 тис. грн на місяць. Народний депутат Анатолій Бурміч пояснив, що це збільшення стосується лише представницьких витрат, утримання помічників, оплати поїздок тощо.

Про це нардеп сказав в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, базовий оклад підняли лише на 3 тисячі гривень — із 30 до 33 тисяч. Бурміч зазначив, що разом із надбавками його зарплата становить близько 50 тисяч гривень.

Реклама

«Все інше, то утримання. Водія я утримую, у мене помічник, наприклад, один отримує 50 тисяч гривень, а другий 42 тисячі гривні. Ми утримуємо канцелярію, [оплачуємо] поїздки, готелі. Ніхто ж за це не оплачує. Це все оплачується із грошей, які були на утримання», — пояснив він.

Бурміч зазначив, що раніше на ці потреби виділяли 63 тисячі гривень, і цих коштів «катастрофічно не вистачало».

«Тому це не то, що 200 дали… Оці всі витрати йдуть із цих грошей. Або хочеш із цих 50 тисяч зарплати платити, тоді ходи і з торбою, щоб десь знайти кусок хліба собі і таке інше», — поскаржився нардеп.

При цьому Бурміч наголосив, що депутати Верховної Ради не повинні жити на «спонсорські кошти», бо тоді вони перетворюються на лобістів.

Реклама

«Депутати, я вважаю, повинні бути незалежними, як у всіх європейських країнах. Він живе і може показати, що у нього достатньо заробітної плати утримувати водія, не на „Запорожці“ їздити, а на нормальній машині, тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами», — зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила закон про державний бюджет України на наступний рік, в якому передбачено перше від 2023 року підвищення соціальних стандартів. Водночас, оборонні видатки, закладені на рівні 2,8 трлн грн, фактично будуть нижчими, ніж цьогоріч.