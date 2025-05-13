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Гойдалка геополітичної нестабільності спонукає держави до зміцнення оборони, що потребує переглядів бюджетів, які спрямовуються на армію та на виготовлення озброєнь. Наприклад, 2024 року в Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході світові військові витрати досягли рекордних 2718 млрд доларів, а експерти називають збільшення витрат на оборону найстрімкішим річним зростанням принаймні із часів закінчення Холодної війни. Про це у авторській колонці для LB.ua пише народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості й технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

За його словами, найбільше витрачають на військові потреби п’ять країн: Сполучені Штати, Китай, росія, Німеччина й Індія – їхня доля становить 60% від загальносвітових витрат.

«2024 року Велика Британія збільшила свої військові витрати на 2,8% до 81,8 млрд доларів, а Франція – на 6,1% до 64,7 млрд доларів. Військові витрати США минулого року також зросли – на 5,7% до 997 млрд доларів. Не відстає й Китай, що минулоріч збільшив свої військові витрати на 7% до 314 млрд доларів. Держави прагнуть посилити власну безпеку й готові інвестувати в цей напрямок десятки й сотні мільярдів доларів», - каже Ігор Копитін.

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На його переконання, запит на безпеку у світі посилюється, і це означає величезну потребу в закупівлях озброєнь. «Світові виробники незабаром почнуть модернізовувати виробництва й нарощувати обсяги, адже попит на продукцію ВПК зростає шаленими темпами. Мільярди доларів, закладені в бюджети країн, спрямовуватимуть на безпекові потреби, більшість яких пов’язана з оборонними закупівлями», - вважає народний депутат.

Він додає: Україна має розвинений військово-промисловий комплекс, і 2024 року наше річне виробництво озброєнь сягнуло 9 млрд доларів. При цьому, каже Ігор Копитін, 2025 року потенціал виробництва озброєнь та військової техніки в Україні може зрости до 35 млрд доларів.

«Україна активно закуповує у своїх виробників снаряди й техніку. Проте треба пам’ятати про те, що наразі Україна не забезпечує себе повністю всіма типами озброєнь – до 40 % імпортується. І у разі посилення військових конфліктів у світі попит на імпортне – європейське чи американське – озброєння, як і його вартість, зростатиме.

У цій ситуації Україні важливо тримати курс на посилення власного оборонного комплексу. Адже той самий конфлікт Індії та Пакистану здатен підігріти попит і ціни на ринку озброєнь, що відчутно битиме по українських оборонних витратах», - зазначив Ігор Копитін.

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За його словами, сьогодні іноземні виробники зацікавлені в українських оборонних технологіях та в можливості ефективно співпрацювати з українськими компаніями. Ігор Копитін також навів приклад німецького холдингу «Rheinmetall», що планує завершити 2026 року в Україні будівництво свого заводу, а його потужність повинна значно перевищити заплановану.

«На тлі безпекових загроз у світі швидко зростає запит на озброєння, техніку, новітні технології в оборонному сегменті, а отже потенціал українського ринку може суттєво зрости. Важливо посилювати співпрацю з європейськими компаніями, адже це вигідно і Україні, і Європі, яка на тлі зміни риторики з боку ключового партнера – США – активно збільшує фінансування оборонних потреб. У ЄС та Великобританії суттєво зростають видатки на оборону, а Україна як міцний та надійний партнер може і має бути важливою частиною європейської безпеки, особливо з урахуванням потенціалу розвитку нашої оборонної галузі», - зауважив Ігор Копитін.

Нагадаємо, як заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, виробничий потенціал ВПК України протягом минулого року зріс з 12 до 35 мільярдів доларів, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою її Сили оборони у боротьбі з російським агресором.