Нарощування військ Росії на кордонах з Україною: Зеленський знову поговорив з головою Євроради

Нарощування військ Росії на кордонах з Україною: Зеленський знову поговорив з головою Євроради

Це уже друга розмова Зеленського з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Президент України Володимир Зеленський вдруге за місяць провів телефонну розмову з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем через суттєву концентрацію російських військ вздовж українських кордонів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Своєю чергою, Шарль Мішель повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом країни-агресором РФ Володимиром Путіним. "Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС" - запевнив очільник Євроради.

Зеленський та Шарль Мішель домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання українсько-російського конфлікту. Окрім того, лідери України та Євроради також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада український президент Володимир Зеленський та голова Європейської ради Шарль Мішель обговорили безпекову ситуацію вздовж кордонів України та міграційну кризу в Білорусі.

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