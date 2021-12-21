"Нас це не влаштовує": Путін застеріг Захід від "забалакування" Москви в переговорах щодо російських "гарантій безпеки"

"Нас це не влаштовує": Путін застеріг Захід від "забалакування" Москви в переговорах щодо російських "гарантій безпеки"

Путін заявив, що Росію такий розвиток подій не влаштує.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву не влаштує, якщо західні партнери захочуть "забовтати" переговори щодо "гарантій безпеки".

Про це глава Кремля заявив під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони РФ 21 грудня.

"Є і небезпека, що буде спроба забалакати, занурити в якесь болото всі наші пропозиції, а самим, використовуючи цю паузу, робити те, що вони хочуть. Щоб усім було зрозуміло, ми це розуміємо, і такий поворот подій, такий розвиток подій нас, звісно, не влаштує", - сказав Путін.

За його словами, РФ хоче отримати ясну та вичерпну відповідь щодо своїх вимог. Він наголосив, що Росія сподівається на конструктивні змістовні переговори з видимим кінцевим результатом, який, за його словами, забезпечив би рівну безпеку для всіх.

Раніше президент Росії Володимир Путін 21 грудня заявив, що вимоги Москви до США і НАТО не є ультиматумом.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає у НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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