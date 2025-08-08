ТСН у соціальних мережах

Політика

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1478
Час на прочитання
2 хв

"На нас чекають важкі компроміси": Гетманцев зробив невтішний прогноз про кордони 1991 року

Мирний процес просувається, але на Україну чекають непрості переговори та поступки.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Данило Гетьманцев

Данило Гетьманцев / © УНІАН

Україна рухається у напрямку миру, але шлях до нього буде складним і вимагатиме від держави серйозних компромісів.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.Live.

В інтерв’ю він наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів, аби лише вони наближали завершення війни.

За словами Гетманцева, вже є ознаки реальних вимог з боку Росії, які також отримали відображення у позиції США, що створює основу для потенційних домовленостей.

«Ознаки реальних вимог від РФ, не вигаданих, а справжніх, вже є. Вони є у США. І це створює певну базу для домовленостей», — зазначив він.

Водночас політик закликав українців не мати завищених очікувань.

«Я би не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 1991-го року. Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси. Але вони вкрай необхідні, і від них залежить майбутнє країни», — зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що головним завданням України залишається забезпечення миру та безпеки, навіть якщо це потребуватиме складних рішень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про активну переговорну роботу з міжнародними партнерами. За його словами, головна мета — сформувати спільну позицію, яка дозволить досягти реального та сталого миру для України. Глава держави наголосив: дедлайн для Росії щодо припинення вогню вже озвучено.

Також президент США Дональд Трамп посилює економічний тиск на Росію, прагнучи змусити Кремль зупинити війну в Україні. Поєднуючи жорсткі попередження з дипломатичними заявами, він відкрито говорить про наміри вдарити по російських нафтових прибутках — головному джерелу фінансування армії РФ.

