"Нас лякають великою війною": Зеленський запровадив 16 лютого нове свято — День єднання

"Нас лякають великою війною": Зеленський запровадив 16 лютого нове свято — День єднання

Президент наголосив, що тільки шляхом переговорів і Донбас, і Крим повернуться в Україну.

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення щодо російської агресії і закликав українців не панікувати.

Глава держави розповів, що вирішив запровадити в Україні нове свято — День єднання, який відзначатиметься 16 лютого. Відповідний указ президент уже підписав.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", — сказав Зеленський.

За словами президента, у всіх українців є "велике європейське прагнення": бажання свободи й готовність її виборювати.

"На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що українці "ніколи не вміли здаватись і не збираються цього вчитися".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України, "інакше будуть серйозні висновки".

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