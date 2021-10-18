"Нас не цікавить думка Росії про вступ України до НАТО": в МЗС відреагували на заяви у Кремлі

"Нас не цікавить думка Росії про вступ України до НАТО": в МЗС відреагували на заяви у Кремлі

Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі.

В Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Кремля про те, що "існування розділеної Європи не відповідає інтересам Росії, а вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм".

Відповідну заяву опублікував на сторінці у Twitter міністр МЗС Дмитро Кулеба.

Як зазначив дипломат, найгірший сценарій відбувся, коли Росія напала на українські землі та продовжує вбивати українців на сході України. Та додав, влада Росії не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в НАТО.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав міністр.

Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі. https://t.co/AKK5JxfuoB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2021

Що було раніше:

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розширення інфраструктури НАТО на території України означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. "З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба.

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