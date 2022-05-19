"Нас не хотіли чути, поки не стало запізно": Єрмак закликав ЄС санкціями зруйнувати енергетичну диктатуру Росії

"Нас не хотіли чути, поки не стало запізно": Єрмак закликав ЄС санкціями зруйнувати енергетичну диктатуру Росії

Санкції здатні позбавити Росію фінансів, технологій та матеріалів, потрібних для відновлення військового потенціалу. Проте п’яти попередніх пакетів для цього недостатньо.

Тому серед головних санкційних цілей має бут повне ембарго на російські енергоносії.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи у Chatham House на дискусії "Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо".

"Звісно, вони (санкції – ред.) не мають негайного та безпосереднього впливу на бойові дії, як постачання зброї. Та вони здатні обмежити можливості Росії проводити агресивну політику. Вони здатні позбавити її фінансів, технологій та матеріалів, потрібних для відновлення військового потенціалу. Тому вони мають бути довгостроковими. Ефективне покарання Росії також буде стримувати інших потенційних агресорів", – пояснив Єрмак.

Він наголосив, що п’яти наявних санкційних пакетів очевидно недостатньо для цього. Тому, серед головних цілей має бути:

повне ембарго на російські енергоносії;

паралізація всього банківського сектору і доступу до фінансових ринків;

належну увагу варто також приділити координації дій партнерів та вторинних санкцій проти держав та компаній, які допомагають агресору обходити санкції.

"Також дуже важливим є визнання Росії країною-спонсором тероризму. Сейм Литви це вже зробив. І в Сенаті США також зареєстрували відповідну резолюцію. Ці дії мають слугувати прикладом для інших держав", – зауважив керівник ОП.

Він також повідомив, що від 24 лютого ЄС щодня сплачував 800 млн дол. за імпорт російської нафти та газу.

"Цими грошима ЄС опосередковано фінансував російську агресію проти нашої країни. Таке сприяння ми бачили і раніше, зокрема під час спроби реалізації проєкту "Північний потік-2". Ви пам’ятаєте, ми попереджали, що Росія розглядала і буде розглядати такі проєкти, як геополітичну зброю, попереджали про неминучість енергетичного шантажу. Та нас не хотіли чути, аж поки не стало запізно. Тепер ми хочемо бути почутими з першого разу. Ми пропонуємо партнерам використати унікальну можливість – у короткі терміни позбутися залежності від російських енергоносіїв, зруйнувати енергетичну диктатуру і позбавити Росію геополітичної зброї", – наголосив Єрмак.

Він також привітав рішення Єврокомісії запровадити повну заборону на імпорт російської нафти. За словами керівника ОП, рекомендація України – це запровадження регульованого імпортного податку або тарифу, і зберігання коштів за енергоносії на спеціальному рахунку.

"Ми вітаємо також аналогічну ініціативу США щодо впровадження ЄС мит на російську нафту. Тим більше, що кошти від сплати мита можуть надходити до фонду відновлення України", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, ЄС не може запровадити шостий санкційний пакет проти РФ, оскільки декілька країн – проти, зокрема Угорщина. Будапешт готовий розблокувати пакет лише тоді, коли Єврокомісія виплатить йому інвестиційний пакет у розмірі 15-18 млрд євро.

Єрмак зробив заяви щодо санкцій для РФ під час зустрічі з європейськими посадовцями

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