Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Угорщина не підтримає вступу України до Євросоюзу. Навіть з огляду на те, що диктатор-президент РФ Володимир Путін нібито не заперечує щодо членства Києва.

Про це заявив голова угорського МЗС Петер Сіярто.

Політик заявив, що позицію Будапешта “не визначають з-за кордону”.

“Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС. Нас цікавить, що думають угорські люди, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна була членом ЄС”, - наголосив Сіярто.

Крім того, очільник МЗС Угорщини накинувся на Зеленського, який нібито поскаржився на Будапешт у Єврораді. За словами Сіярто, президент України “знову виходив із власного погляду”.

Окрім того, він вкотре повторив, мовляв, вступ України до ЄС загрожує угорським фермерам та місцевому ринку.

Заява Зеленського

Володимир Зеленський під час поїздки до Ужгорода закликав деяких європейських «друзів» Москви, зокрема Угорщину, також сигнали від диктатора РФ Володимира Путіна про те, прагнення Києва вступити до Євросоюзу є його «законним вибором».

Глава держави наголосив, що не бачить причин для блокування вступу до ЄС з боку Будапешта, адже Київ виконує усі рекомендації Євросоюзу.

«Якщо навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини, щодо кластерів перемовин (про вступ України до ЄС — ред.), виглядають дійсно дивно», — сказав Зеленський.