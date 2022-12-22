“Нас водили за носа”: Путін розродився маячнею про “мирні домовленості” і “спільне коріння”

Господар Кремля заявив, що Росію обдурили, тому в неї не було іншого вибору, як розпочати бойові дії, щоб захистити “наших людей” в Україні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати та Україна “водили за носа” Кремль, обіцяючи мирні домовленості.

Про це він говорив на пресконференції у четвер, 22 грудня.

“Ми все терпіли, терпіли, терпіли, сподівалися на якісь мирні домовленості. Тепер з'ясовується, що нас водили за носа”, - заявив Путін, додавши, що така країна Сполучені Штати давно “цим займається”.

Теперішніми подіями, як назвав російський президент війну в Україні, США начебто досягнули свого результату.

“У нас не було вибору, крім тих дій [тобто війни в Україні], які були розпочаті в кінці лютого поточного року”, - спробував він пояснити агресію.

Метою війни в Україні Путін цинічно назвав “захист людей, які відчувають себе частиною нашого народу, частиною нашої культури”.

“Ми виходили з чого свого часу? Ну, добре, Радянський Союз припинив своє існування, але наше спільне історичне коріння, коріння культури, духовної спільноти, вони будуть сильнішими, ніж те, що нас розтягує”, - заявив російський президент.

Винуватцями втрати “спільного коріння” українців та росіян Путін, за своїм звичаєм, назвав "сторонні сили" та крайніх націоналістів, які прийшли до влади після розвалу СРСР, не уточнивши, щоправда, в якій саме державі.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім".

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