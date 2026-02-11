"Нас змушують віддавати території": у Раді жорстко оцінили переговори з РФ

Роман Костенко

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що нинішній переговорний процес з Росією для України є невигідним і не має реальних результатів.

Про це він сказав в інтерв’ю ”РБК-Україна”.

За словами народного депутата, українська сторона заходить у переговори без достатньо сильних позицій, що послаблює можливості для досягнення прийнятних домовленостей.

“Коли ми сідаємо за стіл перемовин, у нас немає факторів, які дозволяють хоча б зафіксувати лінію фронту. Я вже не кажу про те, що нас змушують віддавати наші території — це взагалі неприпустимо”, — зазначив Костенко.

Він також звернув увагу, що Росія намагається посилити тиск на Україну як на фронті, так і поза ним, зокрема через удари по енергетичній інфраструктурі в період сильних морозів.

“Вони намагаються схилити нас до поступок. Коли Росія подає свої аргументи, а у нас немає сильних контраргументів, переговори стають безрезультативними”, — сказав депутат.

Костенко наголосив, що вимоги Кремля виходять за межі територіальних питань і стосуються також нав’язування російської мови та російської церкви.

“Росія вимагає, щоб ми здали території, ми цього не робимо. Вони нав’язують свою мову, церкву — для них це принципово. І ми фактично ведемо перемовини на умовах Російської Федерації”, — пояснив він.

Водночас народний депутат підкреслив, що виступає за мир, але не за рахунок інтересів українців, які залишаються на окупованих територіях.

“Мир кращий за війну, але не за рахунок наших людей і наших земель. Навіть якщо буде досягнута якась домовленість, ми маємо думати про повернення своїх територій і людей”, — додав Костенко.

За його словами, Україна має готуватися до тривалого протистояння та чекати на більш сприятливі дипломатичні умови, паралельно посилюючи обороноздатність.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров відверто назвав ультимативні вимоги Кремля до України, щоб припинити війну. За його словами, нібито Москва згодна на те, щоб Україна збереглася як держава, але Київ має стати нейтральним.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ці заяви свідчать про те, що РФ фактично визнала план перетворення країни на другу Білорусь. Адже вимоги щодо українського “нейтралітету” спрямовані на перетворення країни на проросійську державу-посередника.