"Наша держава в надійних руках": Зеленський висловився про свій приліт до Мюнхена на тлі агресії РФ

"Наша держава в надійних руках": Зеленський висловився про свій приліт до Мюнхена на тлі агресії РФ

Свою участь у заході він назвав важливою.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна нині перебуває в надійних руках.

Таку думку він висловив на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

"Я впевнений, що наша держава в надійних руках. Це не тільки мої руки. Це руки наших військових, і руки наших громадян", - наголосив глава держави, коментуєчи свій приліт до Німеччини на тлі російської загрози.

На запитання, чи боявся їхати до Німеччини, Зеленський відповів: "Ні. Тут же друзі".

Свій приїзд до Мюнхена на конференцію він назвав важливим. "Але хочу сказати, що я сьогодні поснідав в Україні, і повечеряю - в Україні. Надовго я не літаю", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський поїхав до Мюнхена на конференцію. Тим часом у США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь. Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю очільника держави може скористатися президент Росії Володимир Путін. Більше того, очільник Кремля своєю чергою цього року взагалі відмовився брати участь у безпековій конференції.

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