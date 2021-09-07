"Наша мета - членство в НАТО: Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника поза Альянсом

"Наша мета - членство в НАТО: Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника поза Альянсом

Вона нагадала, що Україна має статус Партнерства з розширеними можливостями (EOP).

Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО. Такий статус надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.

Про це у вівторок, 7 вересня, заявила пані посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - написала вона на сторінці у Facebook.

Маркарова нагадала, що Україна має статус Партнерства з розширеними можливостями (EOP), який надає великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращення української інтероперабільності та розбудови спроможностей.

"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагаю нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну Рамкову угоду між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США - як членів НАТО, так і інших", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо: 8 вересня депутати зберуться на позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Відповідне розпорядження підписав голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 153 нардепів.

для ухвалення звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Відповідне розпорядження підписав голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 153 нардепів. Постанову про звернення до США у квітні зареєстрував нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко. Як йдеться у пояснювальній записці, метою постанови є "задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги". НАТО складно прийняти країну, де є військовий конфлікт: посол Німеччини в Україні

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