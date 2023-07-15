"Наша невизначеність підштовхнула Путіна до вторгнення": Джонсон розкритикував НАТО через Україну

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував рішення саміту НАТО у Вільнюсі щодо України. Він наголосив, що Альянсу варто бути більш рішучим і прийняти до себе Київ, адже Україна платить високу ціну за розв’язану Росією повномасштабну війну, яка триває вже понад 500 днів.

Про це Джонсон написав у колонці для Daily Mail.

"Вони мали бути сильними. У цьому вся суть НАТО. Вони повинні були продемонструвати, що їх ні в якому разі не лякає Володимир Путін. Вони мали продемонструвати, що країни НАТО визнають величезну жертву України та зобов’язання, які це накладає на нас на Заході – і вони мали знайти відповідну відповідь. Понад 500 днів українці протистояли російському наступу, війні, яку вони нічим не спровокували", - наголосив Джонсон.

Борис Джонсон наголосив, що лідерам НАТО належало продемонструвати, поза сумнівом, свою віру в фундаментальний принцип Організації Північноатлантичного договору – найуспішнішого військового Альянсу в історії.

"Жодна країна не зробила і не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО. Ніякі збройні сили не є більш грізними і більш ефективними у використанні зброї НАТО. Жодна країна більше не потребує членства в НАТО", - зазначив експрем’єр Британії.

Борис Джонсон також підкреслив, що "висновки Вільнюського саміту не є більш твердими або переконливими, ніж Бухарестські висновки НАТО 2008 року", через що "не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування".

За його словами, саме нерішучість Заходу спонукала Путіна вторгнутися до Україну.

"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон застеріг США від "втоми від України" та закликав продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.

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