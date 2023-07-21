Наша увага сфокусована на Україні: у Пентагоні запевнили в наданні довгострокової підтримки

США планують і надалі забезпечувати Україну додатковими пакетами допомоги у сфері безпеки й оборони.

Про це заявила під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Наша увага сфокусована на Україні, на тому, що ми можемо зробити, щоби допомогти Україні в цій боротьбі зараз, і як ми можемо продовжувати підтримувати її в довгостроковій перспективі»,- зауважила представниця Пентагону.

«Ми продовжимо надавати більше пакетів в міру того, як просуватимемося далі», - резюмувала Сінгх.

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Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

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