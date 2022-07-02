"Наша відданість непохитна": Блінкен затвердив виділення Україні зброї та обладнання на $50 млн

"Наша відданість непохитна": Блінкен затвердив виділення Україні зброї та обладнання на $50 млн

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що ухвалив рішення про виділення для самооборони України зброї та обладнання на суму до 50 млн дол.

Разом з цією сумою загальна військова допомога США для України складе понад 6,92 млрд дол. від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили в посольстві США в Україні.

"Українці продовжують стикатися з жорстокістю, яку цього тижня знову підкреслив напад на торговий центр, заповнений цивільними. Вони продовжують боротьбу за свою країну, і Сполучені Штати продовжують підтримувати їх та їхню гідну справу. Ми залишаємось відданими незалежності, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України", – наголосив Блінкен.

"Відповідно до повноважень, делегованих президентом, я ухвалюю наше чотирнадцяте виділення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони США для самооборони України з серпня 2021 року на суму до 50 мільйонів доларів", ­– цитують держсекретаря США в посольстві.

За словами Блінкена, це рішення разом із паралельним оголошенням Міноборони США про виділення 770 млн дол. на зброю й техніку збільшить загальну військову допомогу країни Україні до понад 6,92 млрд дол. "після того, як 24 лютого Росія розпочала своє жорстоке, неспровоковане, повномасштабне вторгнення в Україну".

"Наша відданість українському народу непохитна, і ми – разом з Україною", – резюмував американський держсекретар.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому зброя від партнерів України так довго йде на фронт.

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