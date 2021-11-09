Наше завдання – якнайшвидше доопрацювати законопроєкти, які унеможливлять злочини "батьківського кіднепінгу", - Суслова

Від "батьківського кіднепінгу" найбільше потерпають саме діти.

Комітет ВРУ з питань прав людини під головуванням народного депутата Дмитра Лубінця провів громадські обговорення двох законопроєктів, які мають криміналізувати явища "батьківського кіднепінгу" — викрадення дитини одним із батьків у іншого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

"Сьогодні в Комітеті Верховної Ради України з прав людини відбулася дуже важлива подія. Під головуванням народного депутата Дмитра Лубінця представники органів державної влади, громадських організацій, юристи та адвокати обговорили два надважливі законопроєкти, що покликані покласти край викраденню дітей одним із батьків у іншого. А саме: "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за самочинну зміну місця проживання дитини одним із батьків" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань у спорах щодо визначення місця та умов участі у вихованні малолітньої дитини", — пише Ірина Суслова.

Вона зазначила, що від "батьківського кіднепінгу" найбільше потерпають саме діти. Сьогодні державна система неспроможна реагувати на ті виклики, із якими зіштовхуються тисячі батьків, що стали жертвами викрадення рідних дітей іншим батьком.

"Ми маємо сотні звернень про те, що один із батьків викрав дитину, інколи за сприяння сторонніх осіб або групою осіб, деколи навіть із застосуванням зброї. При цьому "батько-викрадач" не надає іншому з батьків жодної інформації про те, де перебуває дитина, у якому вона стані, як харчується, чи відвідує дитячий садочок тощо. Таким чином, дитина отримує тяжку психологічну травму, адже позбавляється можливості контактувати з іншим із батьків", — каже лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

Інша величезна проблема, за словами Ірини Суслової, полягає в тому, що державні виконавці не можуть забезпечити виконання судового рішення, яким встановлено місце постійного проживання дитини з тим із батьків, який став жертвою "сімейного кіднепінгу". Вона зазначила також, що проблема "батьківського кіднепінгу" не нова.

Але, якщо 4–5 років тому ми чули про поодинокі випадки та мали змогу реагувати в ручному режимі, сьогодні у нас не має часу чекати на ухвалення відповідного законодавства. Адже чим далі ми чекаємо, тим злочини стають масштабнішими, зухвалішими та нахабнішими. Порушники розуміють, що не несуть жодної відповідальності, що держава не може втрутитися в ситуацію, чинити їй належний опір. Тому продовжують такі діяння і навіть консультують інших людей, провокуючи на нові викрадення дітей. Насправді в нас не так багато часу, адже кількість злочинів зростає! І наше завдання — якнайшвидше доопрацювати тексти, зареєструвати законопроєкти в парламенті і зробити все можливе, аби вони стали не просто папірцями, а реальним дієвим механізмом, який протидіятиме та врешті унеможливить подібні злочини в майбутньому", — констатує Ірина Суслова.

Участь у громадських обговореннях законопроєктів взяли народний депутат України Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина, радник-уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, адвокат Катерина Маліченко, юристка-правозахисниця Ірина Матвієнко та інші.

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