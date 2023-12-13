Наші цілі на 2024 рік чіткі – позбавити Росію переваги в повітрі - Зеленський

Йдеться про посилення ППО та спроможності знищувати логістику Росії.
У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джозефом Байденом.
Про це інформує Офіс глави держави.
«Я надзвичайно радий бути сьогодні тут, у Білому домі, щоб поділитися дуже важливими повідомленнями. Вдячний за запрошення. Я хотів би подякувати Америці й нашим партнерам за підтримку», – сказав Володимир Зеленський перед початком зустрічі з Президентом США у Білому домі.
Він також зауважив, що сьогодні – особливий день для України, День Сухопутних військ, у яких несуть службу майже 600 тис. дуже відважних українців і українок, які щоденно доводять, що здатні перемагати.
«Наші сили наступають. Ми успішно перемогли Росію в Чорному морі. Росія ховає залишки свого військово-морського флоту у віддалених бухтах. Тим часом Україна створила експортний коридор у Чорному морі, який підтримує нашу економіку та глобальну продовольчу безпеку», – розповів президент України.
Глава держави також зазначив, що українська економіка демонструє зростання на майже 5%, тож Україна поступово стає менш залежною від зовнішньої допомоги.
«Ми рухаємось у правильному напрямі. Я хочу обговорити з президентом Байденом, як пришвидшити цей рух. Зокрема, посилення нашої протиповітряної оборони та спроможності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік чіткі – позбавити Росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально», – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, за його словами, серед пріоритетних питань зустрічі з президентом США – спільне виробництво зброї та використання заморожених російських активів.
«Президент Байден і я у вересні говорили про спільне виробництво зброї – це дуже важливо для нас. Сьогодні ми обговоримо, як це прискорити. Також нам потрібно швидше працювати із замороженими російськими активами – понад 300 мільярдів заморожених активів терористів. Ми маємо використовувати їх для захисту від російського терору. Тож я хочу поговорити про деякі деталі», – повідомив Глава Української держави.
Він також акцентував, що Україна навіть під час війни продовжує успішно реформувати свої інституції задля інтеграції до Європейського Союзу.
«Люди мають бути впевнені, що свобода є безпечною та достатньо сильною, щоб перемогти», – сказав Володимир Зеленський.
Також пізніше Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.
Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".
Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
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