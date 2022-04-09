"Наші військові ще поборються, як би їм не було складно" - Арестович про Маріуполь

"Наші військові ще поборються, як би їм не було складно" - Арестович про Маріуполь

Президент Зеленський запропонував виходити звідти, але вони відмовилися.

Маріуполь можуть захопити російські війська, але українські військові ще за нього будуть боротися.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Телеграфу".

"Маріуполь можуть узяти, це всі розуміють. Але думаю, наші військові ще поборються, як би їм не було складно. Тут ще питання, чим Україна може допомогти Маріуполю. Зараз радше Маріуполь допомагає Україні. Вони відтягли там таку кількість військ, що якби вони були на іншому фронті, на тій же Волновасі, то було б гірше. Солдати у Маріуполі розуміють, за що вони воюють. Президент Зеленський запропонував виходити звідти, але вони відмовилися", - сказав він.

Олексій Арестович додав, що інформація щодо військових, які реально готові відправитись на деблокування Маріуполя, то це - "гарні політичні заяви".

"Не показуватимемо пальцем на окремих політиків. Не пройдуть вони під ударами авіації з Ростовської області та Криму. Це ж голий степ, і по ньому йдуть колони. Як вони пройдуть? Навіть американська армія не пішла б. Тим більше там хіба відкрита дорога і тільки візьми та йди? Там російські частини, які тиснуть на Запоріжжя. Нам потрібно мати шестикратну перевагу на ділянці, щоб туди йти. Про героїчний похід на Маріуполь зараз можуть говорити лише ті, хто нічого не розуміє у військовій справі", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи ми реально можемо втратити місто, Арестович відповів ствердно.

"Можемо. Можуть примусити наші підрозділи здатися в полон або знищити всіх. Але я думаю, що їм буде тяжко це зробити. Пам’ятаєте втоплений російський корабель у Бердянську. Так вони намагалися постачанням в Маріуполь. Тепер цього шляху немає, або він дуже обмежений. Крім того, наші війська роблять щось цікаве у Запорізькій області, через що росіяни зняли частину військ із Маріуполя та перекинули туди. Тобто непрямими способами ми допомагаємо Маріуполю. Туди літали наші вертольоти. Забирали поранених, скидали боєприпаси, коли це було можливе. Це важка ситуація, так, але не тому, що там командування щось пропустило. Це воєнна ситуація. Україна в принципі протистоїть противнику, який набагато потужніший за неї. Сформовані танкові армії, крилаті ракети, а в нас автомати і шестеро охочих на одного. І немає важкого озброєння – Захід нам його не дає. А наступ — це завжди важке озброєння. І потрібна перевага — один до трьох, як мінімум", - додав він.

"У нас всі кричать про війну до кінця, але ж люди не розуміють, що це таке. Це означає 10-15 тисяч убитих українських військових. Ми просто поміняємось місцями з Росією. Ось відповідь тим, хто хоче війни "до переможного кінця", - резюмував Арестович.

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