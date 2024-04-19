"Нашим людям доведеться воювати": Пенс попередив про війну РФ з НАТО в разі поразки України

Політик заявив, що американцям доведеться почати воювати, згідно зі статтею 5 договору НАТО, коли напад на одного члена вважається нападом на всіх.

Якщо президент РФ Володимир Путін переможе Україну, у військ США не буде іншого вибору, окрім як воювати з російськими загарбниками в Європі.

Про це заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс у Брюсселі, повідомляє Politico.

Зазначається, що заява Пенса – частина його звернення до американського Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні, яке відкладається місяцями.

"Ізоляціонізм ніколи не є відповіддю на тиранічні режими з експансіоністськими намірами, і я вірю, що більшість членів Конгресу це розуміє", – сказав політик.

Пенс наголосив, що якщо Путін переможе Україну, "я не сумніваюся, що настане час, коли він перетне кордон [з Європою], що нашим чоловікам і жінкам у формі доведеться воювати". Ексвіцепрезидент додав, що "незадовго до того, як він перетне кордон, нашим людям доведеться почати воювати, згідно зі статтею 5 договору НАТО, коли напад на одного члена є нападом на всіх".

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"По-друге, я думаю, що незабаром ми [побачимо] дії в Тайванській протоці або десь у Південно-Китайському морі", – зауважив Пенс.

Він також став на захист жорсткої риторики експрезидента США Дональда Трампа про нездатність європейських союзників досягти мети НАТО щодо витрат 2% ВВП на оборону.

"Наші союзники по НАТО сьогодні у кращому становищі для [підтримки] України протягом останніх двох років завдяки цим збільшенням витрат на оборону, ніж вони були б в іншому разі", – сказав колишній віцепрезидент.

Нагадаємо, німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до нападу на країни НАТО за п’ять-вісім років. Це можливо, якщо РФ відновить свої сили після війни в Україні.

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