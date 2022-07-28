"Нашу цивілізацію потрібно зберегти": Орбан виправдався за свої слова про "змішування рас"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спробував виправдатися за свої слова щодо "змішування рас" і сказав, що просто виступає проти міграції.

Очільник уряду зауважив, що це не расова проблема для Угорщини, а культурна.

Про це Орбан заявив під час зустрічі з прем’єром Австрії Карлом Негаммером у Відні 28 липня, повідомляє Telex.

"Ми в цілковитій згоді щодо питання антисемітизму та расизму. Що про це думає австрійський канцлер, те думаю і я", – сказав угорський прем’єр.

Він пояснив – коли казав про те, що угорці не повинні стати "змішаною расою", мав на увазі свою позицію проти міграції.

"Я не хочу, щоб Угорщина стала імміграційною країною, і я не хочу, щоб міграція посилилася в Угорщині. Я завжди дотримувався такого погляду і буду його дотримуватись, він не має біологічного підґрунтя. Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз", – розповів Орбан.

Водночас він заявив, що пишається досягненнями держав в боротьбі проти расизму.

"Так стається, що інколи я висловлююся двозначно. Це позиція цивілізаційна. Ми пишаємось тим, чого Угорщина досягла в боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності", – сказав голова угорського уряду.

Нагадаємо, напередодні Орбан зробив гучну заяву, сказавши, що виступає проти "змішування рас". Він сказав, що європейські раси не повинні поєднуватися з неєвропейськими.

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