"Насичений, як і сьогодні": Зеленський розповів про свій графік на завтра

"Насичений, як і сьогодні": Зеленський розповів про свій графік на завтра

Президент запевнив, що зробить все для того, щоб історичне рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС було ухвалене.

Президент Володимир Зеленський розповів про свій насичений графік на завтра, 22 червня.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 21 червня.

"Мій графік на завтра такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Євросоюзу (щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. - Ред.) було ухвалене. Для нас це важливо", - наголосив Зеленський.

Також він розповів, що сьогодні невідкладно підписав ухвалений вчора закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

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