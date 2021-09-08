"Насичувався духовно і формувався морально": Кива розповів, чому складав іспит на адвоката на Закарпатті (відео)

"Насичувався духовно і формувався морально": Кива розповів, чому складав іспит на адвоката на Закарпатті (відео)

Місцем для складання іспиту Кива обрав саме Закарпатську область, бо вважає її "краєм вічно красивої природи".

Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, пояснив, як йому вдалося нещодавно скласти іспит на ведення адвокатської діяльності. Так, заради іспиту він подався на Закарпаття і, як каже, "поєднував корисне з приємним".

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє "УНІАН".

Коментуючи складання іспиту, Кива не проґавив шансу похвалитися своїм червоним дипломом.

"Я не розумію, чому такий ажіотаж. У мене як мінімум дві вищі освіти, одну з яких я закінчив з червоним дипломом", – заявив він. На додачу, нардеп зазначив, що адвокатура для нього – це "частина історії, яку хотів для себе опанувати".

Іспит Кива складав в Закарпатській області, хоча сам проживає в Києві. На запитання, чому вирішив обрати інший регіон, депутат відповів, що йому 44 роки й він сам може визначити, де складати іспит. А згодом додав: "Чому на Закарпатті? Тому що Закарпаття – це край вічно красивої природи, і я поєднував корисне з приємним, насичувався духовно і формувався морально".

Нардеп також встиг повідомити, що його адвокатські послуги поки коштують безкоштовно.

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів. ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання.

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