Насильство не може окупатися: у Литві засудили наміри Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС

Насильство не може окупатися: у Литві засудили наміри Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС

Прем'єрка Литви вважає, що це безвідповідально постійно потрапляти в пастку.

Премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.

Про це вона написала у Twitter.

"Потрапити в пастку один або два рази може бути нещасним випадком, але потрапляти в неї постійно — просто безвідповідально! Пропозиція відновити саміти ЄС з Кремлем в той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, тільки доведе Кремлю, що насильство окупається", - заявила Шимоніте.

To fall into a trap once or twice may be a misfortune but falling into it continuously is simply irresponsible!

Proposal to reinstate EU summits w/ #Kremlin at the time when Putin’s regime gets more&more totalitarian will only prove to Kremlin that violence pays off. #EPP& #EUCO — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) June 24, 2021

Своєю чергою литовський президент Гітанас Науседа на саміті лідерів ЄС в Брюсселі заявив, що запрошення Путіна стане поганим сигналом для держав Східного партнерства, куди входить і Україна.

"Ми повинні мати справу з Росією, але маємо бути дуже обачними щодо реальних намірів путінського режиму. Досі ми не бачили жодних радикальних змін у моделі поведінки Росії" - зазначив він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель хоче запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС. Іншого способу вирішити конфлікти Меркель не бачить. Цю ініціативу вже підтримав очільник Франції Еммануель Макрон. Цю ініціативу зокрема підтримав президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що стабільність Європи потребує "вимогливого" діалогу з Росією.

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