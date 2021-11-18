Насилу пересувається і не в змозі тримати рівновагу: медики рекомендують госпіталізувати Саакашвілі до клініки

Насилу пересувається і не в змозі тримати рівновагу: медики рекомендують госпіталізувати Саакашвілі до клініки

Саакашвілі поки що не потрібна реанімація, але у нього різко підвищився тиск.

Група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія оприлюднила інформацію з медичного огляду 16 листопада колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у тюремній лікарні.

Про це пише "Інтерфакс".

"Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками, тому ми вважаємо, що тюремна лікарня не готова надати необхідне лікування, що перебуває в такому критичному стані", — заявив лікар Георгій Григолія.

За його словами, Саакашвілі поки що не потрібна реанімація.

"Оскільки Міхеіл Саакашвілі не припиняє голодування, з кожним днем його стан погіршуватиметься. Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування", — сказав Григолія.

Увечері одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, яка зустрілася із Саакашвілі у тюремній лікарні, заявила, що його стан вкрай тяжкий.

"У Міхеіла Саакашвілі сьогодні різко підвищився тиск. Він важко пересувається і не в змозі тримати рівновагу, стоячи на ногах", — сказала Херхеулідзе.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18.

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