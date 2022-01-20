"Наслідки будуть дуже серйозними": Блінкен дав попередження Кремлеві вразі агресії проти України

За його словами, Вашингтон проти російського газогону.
Газопровід "Північний потік-2" є важелем впливу на Росію, а тому і США надалі виступатимуть проти його відкриття.
Таку заяву зробив американський держсекретар Ентоні Блінкен, розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.
За його словами, запуск проєкту підриває енергетичну безпеку Європи і призведе до великих потенційних збитків України.
"Ми чітко пояснили Москві: якщо вона вирішить все ж нарощувати агресію проти України, наслідки для неї будуть дуже серйозними не лише з боку Сполучених Штатів, а і з боку європейських держав", - заявив політик.
Сьогодні у Блінкена переговори в Берліні з німецькою колегою Анналеною Бербок, яка щойно повернулася з Москви. З нею обговорюватимуть готовність союзників накласти на Росію ще потужніші санкції, якщо та продовжуватиме агресію проти України. Крім того, у п'ятницю у жержсекретаря зустріч в Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вашингтон сподівається почути конкретику від Кремля, чи готовий він йти на компроміси.
Нагадаємо, напередодні в Києві Блінкен під час зустрічі із Володимиром Зеленським визнав, що Росія може перейти до ескалації в найстисліші терміни. Але водночас запевнив: Сполучені Штати роблять все, аби цього уникнути.
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