"Наслідки будуть дуже серйозними": Блінкен дав попередження Кремлеві вразі агресії проти України

За його словами, Вашингтон проти російського газогону.

Газопровід "Північний потік-2" є важелем впливу на Росію, а тому і США надалі виступатимуть проти його відкриття.

Таку заяву зробив американський держсекретар Ентоні Блінкен, розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.

За його словами, запуск проєкту підриває енергетичну безпеку Європи і призведе до великих потенційних збитків України.

"Ми чітко пояснили Москві: якщо вона вирішить все ж нарощувати агресію проти України, наслідки для неї будуть дуже серйозними не лише з боку Сполучених Штатів, а і з боку європейських держав", - заявив політик.

Ентоні Блінкен заявив, що США й надалі виступатимуть проти відкриття "Північного потоку-2"

Сьогодні у Блінкена переговори в Берліні з німецькою колегою Анналеною Бербок, яка щойно повернулася з Москви. З нею обговорюватимуть готовність союзників накласти на Росію ще потужніші санкції, якщо та продовжуватиме агресію проти України. Крім того, у п'ятницю у жержсекретаря зустріч в Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вашингтон сподівається почути конкретику від Кремля, чи готовий він йти на компроміси.

Нагадаємо, напередодні в Києві Блінкен під час зустрічі із Володимиром Зеленським визнав, що Росія може перейти до ескалації в найстисліші терміни. Але водночас запевнив: Сполучені Штати роблять все, аби цього уникнути.

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