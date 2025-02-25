Наслідки можуть бути серйозними – Милованов про голосування США та Росії в ООН

На його думку, це вже не просто політична гра чи дипломатичні маневри, а конкретні дії, які можуть сигналізувати про існування домовленостей між США та Росією.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов прокоментував голосування в Генасамблеї ООН, де США та Росія опинилися по один бік щодо резолюції. Він заявив, що такий крок з боку Вашингтона не залишає місця для двозначності та може мати серйозні наслідки.

Відповідний допис він зробив у Facebook.

"США могли просто утриматися. Натомість вони свідомо проголосували разом із Росією. Стали на її сторону, демонстративно!" – наголосив Милованов.

На його думку, це вже не просто політична гра чи дипломатичні маневри, а конкретні дії, які можуть сигналізувати про існування домовленостей між США та Росією.

"Це прямий "пішов на х..й" решті демократичного світу. Принаймні, саме так це виглядає мені з України", – написав він.

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Милованов також зазначив, що в Україні та серед європейських союзників США багато хто не бачить у цьому "геніальної стратегії миру", а швидше – угоду.

"Яку саме? І чекати відповіді довго не доведеться", – додав економіст.

На його думку, якщо домовленість між Вашингтоном і Москвою існує, то після можливого розчленування України новоспечені союзники можуть піти далі – щонайменше на Східну Європу.

"Сподіваюся, що помиляюся, що перебільшую і драматизую. Але ознаки – і відкриті, і кулуарні – надто очевидні", – підкреслив він.

За словами Милованова, якщо у США справді є стратегія миру для Європи, яка не передбачає здачі України Росії, вони повинні продемонструвати це якомога швидше, адже їхні союзники в ЄС вже у розпачі та "не вірять своїм очам".

На тлі цього конфлікт між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським щодо мінеральних ресурсів та гарантій безпеки відходить на другий план.

"Наразі вимальовується більша картина – там, де США і Росія опинилися по один бік, а решта Заходу – по інший", – підсумував Милованов.

Раніше повідомлялося, що у третю річницю вторгнення Росії до України Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує агресію Росії та вимагає виведення російських військ з України. Проти проголосували 18 країн, включно зі США, Росією, Білоруссю.