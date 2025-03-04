"Наслідки неминучі": у Литві прокоментували припинення військової підтримки США для України

У короткостроковій перспективі Україна не відчує впливу заморожування підтримки США, але вже через чотири-шість місяців негативні наслідки неминучі.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінгаутас Палуцкас.

"Як європейці, ми повинні посилити нашу підтримку. Хоча тактика переговорів США може здатися нам незрозумілою, ми не можемо диктувати їм, як розмовляти з Україною та Росією", – сказав очільник литовського уряду.

Він наголосив, що роль європейців полягає в тому, щоб допомогти Україні та нагадати США про численні порушені обіцянки РФ.

"США дотримуються власної логіки, і лише час покаже вплив. Ми повинні знайти способи перетворити їхні рішення на нашу користь", – зауважив Гінгаутас Палуцкас.

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці пише, що Україна, ймовірно, вичерпає останні запаси американської зброї та боєприпасів за "два-три місяці".

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