Наслідки нових землетрусів у Туреччині та візит Байдена до Польщі: головні новини ночі 21 лютого 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 21 лютого 2023 року:
- Після двох нових землетрусів у Туреччині поранення отримали близько 300 осіб Читати далі –>
- Після візиту до Києва Байден обговорив допомогу Україні з італійською прем'єркою Читати далі –>
- Говорили про постачання зброї: польський та італійський прем'єри поспілкувалися про підтримку України Читати далі –>
- Байден прибув до Польщі: програма візиту до сусідньої країни Читати далі –>
- Лише кілька помічників, медики та охоронці: хто входив до супроводу Байдена в Україні Читати далі –>
Читайте також: