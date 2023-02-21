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Наслідки нових землетрусів у Туреччині та візит Байдена до Польщі: головні новини ночі 21 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2305
Час на прочитання
1 хв
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Наслідки нових землетрусів у Туреччині та візит Байдена до Польщі: головні новини ночі 21 лютого 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 лютого 2023 року:

  • Після двох нових землетрусів у Туреччині поранення отримали близько 300 осіб Читати далі –>
  • Після візиту до Києва Байден обговорив допомогу Україні з італійською прем'єркою Читати далі –>
  • Говорили про постачання зброї: польський та італійський прем'єри поспілкувалися про підтримку України Читати далі –>
  •  Байден прибув до Польщі: програма візиту до сусідньої країни Читати далі –>
  • Лише кілька помічників, медики та охоронці: хто входив до супроводу Байдена в Україні Читати далі –>

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